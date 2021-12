Barcelona e PSG vão se enfrentar nas oitavas de final da Liga dos Campeões

A Uefa sorteou nesta segunda-feira, 12, em Nyon, os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e apontou um adversário complicado para o Barcelona. O time catalão, líder da sua chave na fase de grupos, terá pela frente o Paris Saint-Germain.

O confronto entre Barcelona e PSG ocorreu na edição anterior da Liga dos Campeões, em duas etapas diferentes. Na fase de grupos, cada time venceu uma vez. Depois, nas quartas de final, o time espanhol triunfou nos dois duelos e avançou às semifinais.

Agora, os times voltarão a se encontrar numa temporada em que ainda não brilham como anteriormente. Afinal, nenhum deles lidera seus campeonatos nacionais. Mas nada melhor do que triunfar em um confronto de peso para embalar de vez no torneio continental.

Outro duelo interessante das oitavas de final da Liga dos Campeões envolverá Bayern de Munique e Arsenal. O confronto vem sendo recorrente nas últimas edições da Liga dos Campeões. E dessa vez quem avançou na liderança na fase de grupos, o que o levará a disputar o segundo duelo como mandante, será o time inglês.

Atual campeão europeu, o Real Madrid decepcionou na fase de grupos ao ficar apenas em segundo lugar na sua chave. E em busca da vaga nas quartas de final, o time espanhol terá pela frente o italiano Napoli, escapando de potenciais confrontos com alguns dos gigantes do futebol europeu que lideraram suas chaves.

Finalista da última Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid terá pela frente o Bayer Leverkusen. O Manchester City, de Pep Guardiola, duelará com o Monaco. O Borussia Dortmund, que desbancou o Real Madrid na fase de grupos, medirá forças com o Benfica. Já o novato Leicester vai encarar o Sevilla, que nas últimas temporadas dominou a Liga Europa, enquanto a Juventus enfrentará o Napoli.

Os 16 times classificados às oitavas de final foram divididos em dois potes, com os primeiros colocados dos grupos em um deles e os times que ficaram em segundo no outro. Mas haviam duas restrições no sorteio: equipes do mesmo país e da mesma chave não podiam se enfrentar.

No Pote 1, estavam Arsenal, Napoli, Barcelona, Atlético de Madrid, Monaco, Borussia Dortmund, Leicester, Juventus. O Pote 2 tinha Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Porto, Sevilla.

A Uefa ainda divulgará a tabela detalhada das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os jogos de ida estão agendados para os dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro. Já os duelos de volta ocorrerão em 7, 8, 14 e 15 de março. A decisão do torneio está marcada para 3 de junho de 2017 no Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões (à direita, os times que fazem o segundo jogo em casa):

Manchester City x Monaco

Real Madrid x Napoli

Benfica x Borussia Dortmund

Bayern de Munique x Arsenal

Porto x Juventus

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain x Barcelona

Sevilla x Leicester

