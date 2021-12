Barcelona contrata por empréstimo holandês Luuk de Jong, do Sevilla

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira, 31, a contratação por empréstimo do atacante holandês Luuk de Jong, de 31 anos, cujo passe pertence ao Sevilla, após o encerramento do mercado de transferências.

🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !! Agreement with Sevilla for the loan of Luuk de Jong! Welcome, @LuukdeJong9! 🙌🏻#DeJongCuler 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

"O FC Barcelona e o Sevilla FC chegaram a um acordo para o empréstimo de Luuk de Jong até 30 de junho de 2022", divulgou o clube catalão, que cedeu o atacante francês Antoine Griezmann ao Atlético de Madrid.

"O clube do Barça assume o empréstimo do jogador e tem uma opção de compra", anunciou a equipe espanhola, cuja situação econômica o obrigou a fazer malabarismos para reduzir a massa salarial de seu time.

Com a chegada do espanhol Rafa Mir e do argentino Erik Lamela, ambos atacantes, e da permanência do marroquino Youssef En-Nesyri, De Jong não tinha perspectivas de jogar pelo Sevilla, comandado pelo técnico de Julen Lopetegui.

O jogador holandês chega ao Barcelona depois de ter disputado 69 jogos do Campeonato Espanhol com o Sevilla, nas temporadas de 2019-20 e 2020-21, nas quais marcou 10 gols e deu duas assistências.

Antes de ir para o Sevilla, atuou pelos holandeses De Graafschap, Twente e PSV Eindhoven, no inglês Newcastle e no alemão Borussia Mönchengladbach.

