Barcelona anuncia que acertou novo contrato com Messi

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira, 16, que acertou um novo contrato com Lionel Messi. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube espanhol não revelou detalhes do novo acordo, mas informou que "a adequação contratual do jogador será assinada ao longo dos próximos dias".

O novo acordo firmado com o astro argentino encerrou meses de negociação entre as partes e acabou com as especulações de que o jogador eleito quatro vezes melhor do mundo pela Fifa estaria pensando em encerrar a sua trajetória com a camisa do Barça.

O contrato atual de Messi com o clube vai até junho de 2018 e informações da mídia espanhola dão conta de que ele renovaria o acordo por mais um ano para receber cerca de 20 milhões de euros por temporada, assim como teria direito a um possível bônus de 5 milhões de euros que estaria atrelado ao seu desempenho dentro de campo. Já o valor da multa rescisória de contrato seria mantido em 250 milhões de euros.

Formado pelo time espanhol, que ele defende desde a infância, Messi deverá se tornar o jogador mais bem pago do planeta com o novo contrato fechado com o Barcelona. O compromisso deverá superar as cifras milionárias firmadas pelo Real Madrid com Cristiano Ronaldo há nove meses, quando o clube acertou novo vínculo com o português eleito pela Fifa o melhor do mundo no início deste ano. O astro recebe estimados 17 milhões de euros por temporada com a camisa madrilenha.

Atrapalhado por uma série de lesões musculares nos últimos tempos, Messi acumula um total de 354 gols em 424 partidas oficiais pelo Barça, sendo que ele vem de cinco anos consecutivos com ao menos 40 gols por temporada. O argentino também acumula 21 títulos desde que estreou como profissional pelo clube, na temporada 2004/2005 do futebol europeu. Entre eles estão três taças da Liga dos Campeões, dois do Mundial de Clubes da Fifa e seis do Campeonato Espanhol.

De contrato renovado, o argentino terá a chance de viver um novo capítulo de glória de sua consagrada carreira neste sábado, quando defenderá o Barça contra o Atlético de Madrid, no Camp Nou, na rodada final do Campeonato Espanhol. Para isso, o time catalão precisa vencer o rival e conta com mais uma das muitas jornadas inspiradas do argentino.

