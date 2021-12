Barça leva 3 a 1 do Real Sociedad e perde a liderança

Na volta da dupla Messi e Neymar entre os titulares, o Barcelona decepcionou seus torcedores neste sábado ao sofrer inesperada derrota, pelo placar de 3 a 1, para o surpreendente Real Sociedad, fora de casa, na cidade de San Sebastián. O revés custou caro aos catalães, que perderam a liderança do Campeonato Espanhol para o arquirrival Real Madrid.

Com a terceira derrota na competição, o Barcelona estacionou nos 60, enquanto o Real chegou aos 63 neste sábado ao vencer o Elche por 3 a 0. Já o Real Sociedad, que empatara com o Barça na semifinal da Copa do Rei há dez dias, alcançou os 43 pontos e encostou no Athletic Bilbao, quarto colocado, com 44.

Depois da boa vitória sobre o Manchester City, no meio de semana, pela Liga dos Campeões, o Barcelona entrou em campo embalado e com o setor ofensivo reforçado pela volta de Neymar aos titulares. O brasileiro, contudo, demonstrou falta de ritmo para atuar os 90 minutos e fez uma de suas piores partidas pela equipe espanhola.

O atacante não foi o único a estar aquém do esperado. O grupo do Barcelona pareceu perdido em campo, permitindo que os anfitriões abrissem o placar aos 32 minutos de jogo. Após cruzamento na área, Song chegou atrasado e acabou mandando contra as próprias redes, de peito.

Messi, contudo, manteve a expectativa da torcida catalão ao buscar o empate logo na sequência. Depois de rápida troca de passes na entrada da área, o argentino mandou no canto, aos 36. Mas a reação do Barcelona parou aí.

Mais consistente, o Real Sociedad continuava melhor e não desperdiçava os vacilos da defesa do Barça. Aos 9, Griezmann colocou os donos da casa em vantagem novamente no placar. E, aos 14, Zurutuza confirmou a vitória. O Barcelona não perdia uma partida por dois gols de diferença no Espanhol desde setembro de 2010.

Ainda neste sábado, Celta Vigo e Getafe empataram por 1 a 1. O gol do Celta foi marcado pelo brasileiro Rafinha.

