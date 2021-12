Barça faz reunião de emergência e Rosell pode renunciar

O presidente do Barcelona, Sandro Rosell, convocou, nesta quinta-feira, a junta diretiva do clube para uma reunião de emergência com a intenção de discutir as consequências da investigação judicial aberta para apurar a contratação do atacante brasileiro Neymar. E há a expectativa de que ele deixe o comando do clube nesse encontro.

A reunião está prevista para começar às 18 horas no horário espanhol (15 horas no horário de Brasília). E o anúncio do encontro aumentou os rumores na imprensa espanhola que Rosell vai renunciar ao cargo. O último presidente do Barcelona a deixar a presidência do clube dessa forma foi Joan Gaspart em 2003.

A justiça espanhola confirmou nesta quarta-feira que vê evidência de um crime na contratação de Neymar pelo Barcelona e solicitou que o próprio jogador, a Fifa, o Santos e o Barcelona apresentem as documentações sobre a negociação.

Rosell garante que a operação para o Barcelona se reforçar com Neymar teve um custo de 57,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 184,7 milhões). Mas segundo uma denúncia apresentada por um sócio do Barcelona, o preço real seria de 95 milhões de euros (R$ 307 milhões), em razão de comissões pagas para as partes envolvidas na transação.

Por isso, o juiz da Audiência Nacional Pablo Ruz considerou que Rosell pode ter cometido um crime de apropriação indébita. Isto significaria que os contratos assinados entre Neymar e Barcelona "não correspondem ao indicados nos mesmos".

De acordo com informações do jornal espanhol El Mundo, publicadas na última segunda-feira, o Barcelona pagou comissões secretas à família de Neymar para que o jogador optasse pelo clube catalão ao deixar o Santos.

Nos supostos contratos secretos estariam 8,5 milhões de euros que iriam para o pai de Neymar. O Barcelona ainda teria pago 7,9 milhões para reservar eventuais promessas que surgissem no Santos e mais 9 milhões de euros para jogar um amistoso contra o clube. A essa conta ainda deveriam ser somadas comissões para a realização de projetos sociais nas favelas, num valor de 2,5 milhões de euros. Outros 2 milhões seriam usados para buscar novos craques no Brasil, além de 4 milhões de euros para atrair investidores brasileiros. Desse valor, outros 5% de comissão ao pai de Neymar mais uma vez seriam adicionados.

Agora, a investigação movida pela justiça espanhola sobre o desvio de dinheiro na negociação por Neymar pode provocar a renúncia de Rosell, sob a suspeita de que parte do dinheiro investido para levar o atacante brasileiro ao Barcelona foi desviado dos cofres do clube.

