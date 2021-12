Barça e City se enfrentam em reencontro de treinadores

Catalão, Pep Guardiola brilhou no Barcelona como jogador e treinador. Deixou o clube há três anos para buscar outros desafios, mas, quando tem uma folga, não se furta em ir ao Camp Nou para contemplar a magia do time que ajudou a moldar.

Espécie de ‘embaixador do Tiki-Taka’ pelo mundo, Pep incorporou o estilo ao futebol técnico e de força do Bayern antes de, nesta temporada, chegar para tentar aperfeiçoá-lo no Manchester City – clube que tem o Barça como espelho há alguns anos, com prioridade ao jogo de posse de bola e contratação de vários jogadores espanhóis.

Nesta quarta-feira, 19, às 15h45 (da Bahia), pelo complemento da terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o ‘criador’ Guardiola encara suas ‘criaturas’: o próprio Barcelona e o treinador Luis Enrique, seu seguidor ideológico e ex-parceiro de time quando atleta. Tudo isso acontecerá em pleno Camp Nou, na Catalunha, e vai valer a primeira colocação do Grupo B, que tem o Barça na ponta com seis pontos e o City em segundo com quatro.

“Pep é um bom amigo. Gosto dos treinadores ofensivos, e ele é o melhor da atualidade. Com certeza será um dos melhores da história. O Barcelona de Pep era espetacular, com números únicos, baseado em um estilo que buscava gerar superioridade e ter o controle da partida. Nós buscamos o mesmo, a ideia é a mesma”, admite Luis Enrique.

No discurso, o atual técnico do Barça lembra da época de ouro em que Guardiola treinou o clube. De 2008 a 2012, conseguiu melhorar e arejar uma equipe que já estava entre as melhores do mundo, além de ter alcançado o absoluto sucesso com três títulos espanhóis e dois da Liga dos Campeões – torneio que não voltou a vencer após deixar o comando dos Azuis-Grená.

Nas semifinais da edição 2014/15, disputou os únicos embates ante o Barcelona – já com Luis Enrique – desde então. Seu Bayern acabou eliminado após derrota por 3 a 0 na Espanha e vitória por 3 a 2 na Alemanha. O Manchester City também não tem boas lembranças de duelos com os catalães. Nunca venceram. Pior, foram derrotados nos quatro jogos ocorridos.

Mais preocupante ainda é o fato de a equipe, depois de um início de temporada fantástico com sete triunfos consecutivos, vir de três partidas sem vencer. “Talvez tenhamos perdido confiança. Mas eu tento analisar por que não ganhamos. Esse é meu trabalho. É claro que a confiança e o ambiente são muito melhores quando você ganha. Mas nós somos profissionais o suficiente para ficar estáveis quando ganhamos e, quando perdemos, analisar o que aconteceu”, explica Guardiola, que não contará com o lateral Sagna. O Barça também tem problemas nas alas, sem Alba e Sergi Roberto – nada comparado à boa notícia de que Messi está apto a atuar.

Caso os Azuis de Manchester saiam derrotados, o Celtic pode se igualar em pontos se vencer, em casa, o Borussia Moenchengladbach.

