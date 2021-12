Barça diz que Neymar renovará por 5 anos e anuncia reforço de 25 milhões de euros

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e revelou que o clube irá anunciar "nos próximos dias" a renovação do contrato de Neymar, que assinará novo acordo para defender a equipe catalã pelas cinco temporadas que virão pela frente. O compromisso atual com o atacante se encerra apenas em junho de 2018, mas o clube lhe oferecerá um novo para assegurar a permanência do astro, cobiçado por outros gigantes times do futebol mundial.

Ao fazer a revelação, o dirigente ressaltou que Neymar manifestou seu desejo de seguir vestindo a camisa da equipe catalã e também qualificou como "normal o interesse de vários clubes" no jogador, assim como avisou que agora a renovação de contrato está dependendo apenas da resolução de "menores detalhes" burocráticos.

"Nos próximos dias confirmaremos a renovação de Neymar para as próximas cinco temporadas. Ele nunca nos comunicou que queria ir embora, ao contrário. Como será um contrato de longa duração, temos de ter muito cuidado", afirmou Bartomeu, também se referindo ao fato de que os advogados do clube e do jogador estão se prevenindo contra a aparição de problemas após o atleta ter sido protagonista de uma das contratações mais polêmicas da história quando trocou o Santos pelo clube espanhol em 2013.

Após ocultar os valores reais daquela transação, o Barça precisou admitir publicamente depois que pagou mais do que havia anunciado inicialmente. O episódio acabou se tornando decisivo para o pedido de renúncia do presidente Sandro Rosell, em janeiro de 2014, antes de Bartomeu assumir o comando do clube.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola, Neymar passará a ganhar cerca de 15 milhões de euros anuais, livres de impostos, com o novo acordo que assinará com o clube. O presidente do Barça, porém, não confirma este valor. Na semana passada, Neymar da Silva Santos, pai e empresário do atacante, esfriou as especulações de que o jogador poderia trocar o Barça pelo Paris Saint-Germain na atual janela de transferências após o clube francês perder o sueco Ibrahimovic.

Reforço

Além de adiantar que a renovação do contrato de Neymar será anunciada nos próximos dias, Bartomeu também confirmou, entre outras coisas, que o Barcelona chegou a um acordo com o Lyon para a contratação do zagueiro camaronês naturalizado francês Samuel Umtiti por 25 milhões de euros.

A revelação de 22 anos de idade está defendendo a França nesta edição da Eurocopa e se tornou a primeira contratação do clube para a temporada 2016/2017. Bartomeu revelou que maiores detalhes sobre a contratação serão fornecidos após o atleta se apresentar ao clube depois da participação dos franceses na competição continental.

"Chegamos a um acordo com o Lyon para contratá-lo por 25 milhões de euros fixos, sem variáveis, para ser um jogador do Barça na próxima temporada. Quando terminar a Euro, ele vem e fará exames médicos e cumprirá todos os passos para que feche com o clube", disse o dirigente, revelando que ainda faltam detalhes a serem acertados para assinatura do contrato.

adblock ativo