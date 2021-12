Barça confirma saída de Dani Alves; novo clube é deconhecido

Nos últimos anos, o início de temporada no Barcelona sempre foi marcado por uma especulação: a saída do lateral Daniel Alves do clube. Mas dessa vez, o jogador vai realmente deixar o clube. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 2, pelo diretor esportivo do Barcelona, Robert Fernández, que não informou o destino do jogador.

Aos 33 anos, o baiano tinha mais um ano de contrato com o clube, no entanto, uma cláusula o permite aceitar alguma proposta e deixar a equipe catalã sem custos nesta janela de transferência.

Nesta semana, a Juventus da Itália despontou como principal candidato à contratação do lateral, mas a imprensa de Barcelona afirmou nesta quarta-feira, 1°, que Dinorah Sant'Ana, representante do atleta, esteve em Paris para conversar com o PSG.

Adiamento

Na última temporada, uma punição da Fifa - que proibiu o time catalão de contratar jogadores - fez com que Dani Alves permanecesse no time, apesar da sua saída ter sido apontada como certa. "Contratamos Aleix Vidal e Arda Turan, mas não podiam jogar nem um minuto até janeiro. Naquele momento, a renovação de Dani era lógica e normal, porque era um jogador que teve uma temporada muito boa e em todas as temporadas teve um comportamento fantástico", lembrou Robert Fernández.

Segundo o dirigente, a decisão de sair do clube partiu do próprio jogador. "Dani decidiu ir. É uma decisão muito pessoal que nós aceitamos e não há mais o que falar", afirmou.

Neymar

O diretor aproveitou a coletiva de imprensa para avaliar possíveis reforços e renovações de contrato no Barcelona.

Como não poderia ser diferente, um dos nomes mais citado foi o de Neymar, que tem uma negociação em curso para ampliar seu vínculo, que termina em 2018, com o clube. Robert Fernández, porém, demonstrou entusiasmo na permanência do atacante.

"Neymar está feliz e contente no Barça", revelou o dirigente.

