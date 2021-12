Barbosinha quer garantir vantagem logo no primeiro jogo da final

Com as atenções voltadas para o primeiro duelo da final do Campeonato Baiano 2019, o Bahia de Feira segue a preparação intensa para o duelo contra o Bahia, que será realizado neste domingo, 14, às 16h, no Joia da Princesa. Para a segunda decisão estadual do clube, o técnico Quintino Barbosa disse, em entrevista ao Portal A TARDE. que o Tremendão vem trabalhando bastante na marcação, bola parada e neutralização do sistema de jogo do Esquadrão.

"Estamos indo para os detalhes finais. Ainda temos mais duas baterias de treino antes do jogo, sendo uma hoje de tarde e outra amanhã de manhã [...] Queremos tirar a ansiedade da rapaziada para que possamos estar fazendo uma grande partida e irmos com vantagem para a Fonte Nova", afirmou Barbosinha.

Devido à excelente campanha do Tremendão na primeira fase e no mata-mata, a equipe do interior chega em mais uma final depois de oito anos. Segundo Barbosinha, a boa fase se deve aos jogadores experientes no elenco. "Temos Bruninho, Paulo Paraíba e Jair. Os três foram campeões e são fundamentais para o elenco, exercendo uma carga boa de liderança", disse.

A longo prazo, o técnico almeja dar continuidade ao trabalho que vem dando certo no Bahia de Feira, já vislumbrado a temporada de 2020. "Temos um planejamento pós-baiano, que é o nacional. Ano que vem já temos a Copa do Brasil e, se não subirmos para a terceira divisão, estaremos na Série D de novo. Nós temos uma preocupação a médio e longo prazo que é gerir jogadores da base, dando estrutura para eles jogarem o mais rápido possível", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

