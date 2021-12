Barão provoca Dillashaw sobre possível revanche no UFC

Cheio de marra, o brasileiro Renan Barão provocou o americano TJ Dillashaw. O lutador disse que o adversário ficaria "todo cagado" ao receber uma encarada dele em uma possível luta no Brasil. Barão quer enfrentar Dillashaw para uma revanche, depois que perdeu o cinturão dos pesos-galos para o americano.

O brasileiro treina para se habilitar para uma nova disputa do cinturão. Para isso, ele enfrenta o canadense Mitch Gagnon no próximo dia 20 de dezembro. A ideia dele é fazer uma boa luta para impressionar o presidente do UFC, Dana White, que pode credenciá-lo para encarar Dillashaw.

Caso tenha oportunidade, o brasileiro disse que o americano vai enfrentar um novo adversário.

