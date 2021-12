"Bando de filho da p...", diz goleiro do Vitória após eliminação da Seleção sub-20

O goleiro do Vitória, Caíque, que estava na Seleção Brasileira sub-20, saiu irritado após o empate em 0 a 0 contra a Colômbia, pelo Sul-Americano, que deixou o Brasil fora do Mundial da categoria. Após o apito final no domingo, 12, o atleta, que não participou da partida, disparou contra uma câmera do SporTV "Bando de filho da p..., só querem cornetear! Vai tomar no c...".

A atitude do jogador foi criticada pelo apresentador do "Redação SpoTV" André Rizek. "Caíque, educação a gente não vende na farmácia, mas eu queria falar para você, meu caro, que mais velho do que andar para trás é essa divisão que há no futebol: imprensa de um lado, jogadores do outro. Jogadores sentem que a imprensa é uma adversária, uma inimiga. A gente está lá para dar opinião.", disse Rizek.

"Você queria que a gente fizesse o quê depois de o Brasil ser eliminado e ficar em quinto com seis participantes? Que a gente elogiasse o futebol do time? Infelizmente o Caíque perdeu a linha", continuou.

