Bandeirinha cai de cara no gramado após trombada. Assista!

O bandeira Alberto Poletto, que participou da partida entre Luverdense x Bahia, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, protagonizou o principal lance do 0 a 0 entre as equipes na terça-feira, 12. O atacante Ciro, do time de Mato Grosso, tentava recuperar uma bola por fora do campo quando atropelou o auxliar, que caiu com a cara no gramado. Confira o vídeo abaixo!

