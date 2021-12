Band deixará de transmitir Liga dos Campeões e Mundiais

Sem transmitir o Brasileirão 2016, por conta da crise econômica, a Band também não exibirá mais os jogos das próximas edições da Liga dos Campeões e Mundiais da Fifa, como sub-20, sub-17 e feminino.

Um representante da emissora informou a Globo que não há interesse em renovar os acordos de licenciamento, segundo informação do Blog do Ohata, no site UOL Esporte

Com isso, a Globo fica liberada para buscar no mercado outros parceiros para essas competições, como já vinha acontecendo no caso do Campeonato Brasileiro. Contudo, a Band ainda mantém os acordos com a emissora caricoca para transmitir na TV aberta a Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

adblock ativo