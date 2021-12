Band avisa que, por causa da crise, não vai transmitir o Brasileirão

Em um momento em que batalha nos bastidores com o Esporte Interativo pelos direitos de transmissão do Brasileirão em canal fechado a partir de 2019, a Globo será a única emissora a transmitir o Brasileirão de 2016 na TV aberta. Nesta terça-feira, a Rede Bandeirantes, parceira histórica da emissora carioca na exibição do torneio, surpreendeu ao anunciar que não transmitirá a principal competição nacional nesta temporada.

"Em que pese o enorme esforço de Band e Globo para viabilizarem a continuidade da exposição conjunta da Série A do Brasileiro, o agravamento da crise econômica impediu a Band de prosseguir com esse licenciamento, a partir da temporada 2016. Globo e Band reiteram que essa decisão foi tomada em comum acordo e dentro do mais elevado espírito de cooperação que caracteriza seu relacionamento de muitas décadas e que prossegue em outros eventos esportivos e institucionais", diz a nota emitida pela Band.

Os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para a TV aberta pertencem à Rede Globo, que há 10 anos repassava a exibição de alguns jogos para a Rede Bandeirantes. Os contratos do Paulistão, do Campeonato Carioca, da Liga dos Campeões e da Copa do Brasil também eram compartilhados.

Nesse ano, entretanto, a Band já havia decidido não renovar o contrato da Copa do Brasil, torneio que não está exibindo - chegou a desistir do Carioca, mas voltou atrás. Ela segue com o Paulistão e a Liga dos Campeões, mas não há ainda informações sobre a continuidade dessa parceria para a próxima temporada.

Além da Band, a Globo também tem contrato com a Rede TV!, para quem repassa os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse vínculo já foi renovado, garantindo a exibição de jogos da segunda divisão nacional de 2016 na Rede TV!.

