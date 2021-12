Balotelli é advertido a não deixar campo em caso de racismo

O presidente da Associação Italiana de Árbitros (AIA) disse que o atacante Mario Balotelli, do Milan, será expulso se deixar o campo mais uma vez em protesto contra manifestações racistas de torcedores.

"Todos têm liberdade para expressar suas opiniões, mas há regras. Quem deixar o campo para fazer um protesto, sem avisar o árbitro nem ser substituído, será expulso", disse Marcello Nicchi em entrevista exibida nesta sexta-feira pelo canal SkyTG24.

"Precisa ser dada menos importância a esse fenômeno como fato midiático, e mais importância do ponto de vista do que pode ser feito realisticamente, ser duro e inflexível com os idiotas que cantam esses coros vergonhosos."

No domingo, o atacante foi novamente alvo de torcedores rivais que imitavam macaco, durante partida contra a Roma. O jogo foi suspenso durante dois minutos, e os alto-falantes do estádio emitiram um aviso contra esse comportamento.

Balotelli disse que esteve prestes a abandonar a partida, mas não fez isso para não causar dificuldades ao seu time. Ele afirmou, no entanto, que numa próxima ocasião vai sair de campo.

adblock ativo