Bale sofre lesão na perna esquerda e desfalcará o Real contra o PSG

O técnico Rafa Benítez ganhou um desfalque de última hora para escalar o Real Madrid diante do Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira. O galês Gareth Bale sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e não terá condições de entrar em campo no Parc des Princes, pela Liga dos Campeões.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo clube madrilenho, dois dias após a vitória por 3 a 0 sobre o Levante, pelo Campeonato Espanhol. "Após os exames realizados em Gareth Bale, foi diagnosticada uma lesão muscular no sóleo da perna esquerda. Fica pendente de evolução."

Como de costume, o Real não informou o período previsto de afastamento, mas o desfalque para esta quarta já é certo. Desta forma, o galês se junta a Pepe, Carvajal e James Rodríguez, todos afastados da equipe por conta de contusões.

A única boa notícia do dia ficou por conta de Modric. Depois de sofrer uma lesão muscular na coxa direita e desfalcar o Real contra o Levante, o croata se recuperou e trabalhou com seus companheiros no gramado nesta segunda. Com isso, pode ser reforço para encarar o Paris Saint-Germain.

