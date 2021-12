O Real Madrid atropelou o Deportivo La Coruña neste sábado na estreia do técnico Zidane. Com três gols do galês Gareth Bale e dois do francês Karim Benzema, o time da capital espanhola venceu em casa por 5 a 0 e ganhou novo ânimo para a sequência do Campeonato Espanhol.

Estadão Conteúdo Bale marca três e Real Madrid goleia na estreia de Zidane

Com o resultado, o Real continua na terceira colocação, agora com 40 pontos, a dois de distância do líder Barcelona, que neste sábado goleou o Granada por 4 a 0. O La Coruña é o nono colocado, com 27 pontos.

Ídolo do Real Madrid dos tempos que vestia a camisa 5 e comandava a equipe dentro de campo, Zidane não inventou em seu primeiro jogo como técnico do time principal, substituindo o demitido Rafa Benítez. A única novidade em relação ao seu antecessor foi a entrada de Carvajal na lateral direita no lugar de Danilo. O volante Isco substituiu Kovacic, suspenso. O colombiano James Rodríguez continuou entre os reservas.

Em campo, os anfitriões não tomaram conhecimento do adversário. Benzema abriu o marcador logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Sergio Ramos tentou chutar para o gol e o francês desviou de calcanhar no meio do caminho.

Sete minutos depois, Carvajal cruzou da direita e Bale, de cabeça, mandou para as redes. O placar poderia ter terminado em maior vantagem para o Real no primeiro tempo, pois o time dominou a partida e criou várias oportunidades. Aos 38, Bale cruzou e Cristiano Ronaldo, livre, cabeceou na trave.

Na etapa final, logo aos quatro minutos, Cristiano Ronaldo cruzou da direita, Bale se antecipou ao zagueiro e bateu de chapa de perna esquerda para fazer um belo gol. Aos 17, Toni Kroos cobrou escanteio, Bale ganhou no alto e cabeceou para fazer o quarto do Real e o terceiro dele no jogo. No último minuto, Benzema fechou o placar.

O Real Madrid volta a campo no próximo dia 17 contra o Sporting Gijón, em Madri, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O La Coruña recebe o Mirandés, pela Copa do Rei, na próxima terça-feira.

Também neste sábado, o Sevilla derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0, em casa, com dois gols de Kevin Gameiro. O resultado deixou o time anfitrião em sexto lugar com 29 pontos, contra 28 do adversário, que caiu para sétimo. Também em casa, o Getafe venceu o Betis por 1 a 0, com gol de Alvaro Vazquez, e subiu para a 12ª colocação com 23 pontos. Os visitantes estão em 14º lugar, com 20.

adblock ativo