Bale garante que pode render ainda mais no Real

Foram 22 gols e 11 assistências em 44 jogos em sua primeira temporada pelo Real Madrid, sendo que balançou a rede nas finais da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, ajudando o clube a ficar com os títulos. Mas Gareth Bale ainda não está satisfeito. O galês garantiu que ainda pode render muito mais com a camisa madrilenha.

"Eu espero melhorar estas estatísticas. Eu quero mais e mais. Eu trabalho duro para dar meu melhor pelo Real Madrid", declarou em entrevista ao jornal espanhol AS. "Eu sinto que posso evoluir mais e espero continuar melhorando. Eu ainda sou jovem e tenho espaço para evoluir no futuro."

Bale chegou ao Real pressionando pelo status de segundo jogador mais caro da história do futebol, após o clube madrilenho ter desembolsado 91 milhões de euros para tirá-lo do Tottenham. Na sua segunda temporada pela equipe, o jogador já definiu qual campeonato quer conquistar.

"Quero todo e qualquer troféu, especialmente o Campeonato Espanhol, que ainda não tenho", afirmou. "Eu também estou motivado para vencer a Liga dos Campeões e a Copa do Rei outra vez. O time vai estar ainda mais competitivo e pode vencer tudo. Queremos manter a Liga dos Campeões. É uma motivação."

