Baixe papéis de parede dos atletas do Pan 2007

Confira a cobertura dos jogos no Blog do Pan

A TARDE On Line traz para o internauta uma seleção de imagens registradas pelos fotógrafos da Agência A TARDE, Carlos Casaes e Eduardo Martins, no XV Jogos Pan-Americanos, realizado no Rio de Janeiro. Você pode baixar as imagens em três versões para usar como papel de parede em seu computador. Nas imagens, os atletas que foram destaque em diversas modalidades. Escolha a o seu de acordo com a configuração do seu monitor.

adblock ativo