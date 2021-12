Baianos vencem etapa do Brasileiro na praia de Inema

A manhã desta quinta-feira, 16, trouxe bons resultados para as estrelas baianas da maratona aquática. Nadando em casa, Allan do Carmo e Ana Marcela Cunha conquistaram a medalha de ouro nos 10 km da 5ª (e última) etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade, em prova realizada na praia de Inema, na Base Naval de Aratu.

Ana terminou em primeiro ao cravar 2h02min26. Ela foi seguida pelas concorrentes Viviane Jungblut e Betina Lorscheitter, que terminaram a prova com os tempos de 2h02min28 e 2h02min29, respectivamente. Já Allan liderou a disputa entre os homens com o tempo de 1h56min46. Victor Colonese e Fernando Ponte, 2º e 3º, fizeram 1h56min48 e 1h56min50, respectivamente.

Allan do Carmo já não tem mais chance de faturar o título brasileiro. Por outro lado, Ana Marcela está na luta pela sua nona conquista nacional. Ela volta a nadar neste sábado, 18, às 9h20, na prova dos 5 km.

Apesar de ter o objetivo do título, a equipe de Ana vê a competição mais como um treino. “São as duas últimas longas provas do ano. Estou muito satisfeito com o que conseguimos colher de informação para planejar já o próximo ano. Nada como poder fazer esse treino de luxo”, afirmou o técnico da nadadora, Fernando Possenti.

