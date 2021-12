Baianos vencem etapa do brasileiro de Stand Up Paddle

Os baianos se deram bem na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Stand Up Paddle (SUP), no domingo, 10, em Sauípe, município de Mata de São João. A Bahia venceu na modalidade Race (corrida) masculino e feminino, além de conquistar o 2º lugar na Wave (onda).

Na Race, o primeiro lugar masculino ficou com o atleta Paulo dos Reis, 37, o Paulão, natural de Wanderlei (sul da Bahia), mas radicado em Ilha Bela (SP). Já no feminino, o título foi para a soteropolitana Bárbara Brazil, 40, a Babi. Agora, ambos lideram o ranking nacional.

A estilista ilheense radicada em Salvador Carola Hoisel, 37, ficou com o terceiro lugar na modalidade Wave, na bateria que foi vencida pela paulistana Nicole Pacelli, 23, agora líder do brasileiro, empatada em número de pontos (1.860) com a 2ª colocada, no domingo, Aline Adisaka.

Na Wave masculino, o troféu foi para o fluminense Ian Vaz, 19, que assumiu o topo do ranking nacional com 1.730 pontos. O 2º lugar ficou com o catarinense Trinca Ferro, que saltou da 7ª para a 3ª posição na lista.

Disputa na race

Na base da remada, a categoria envolveu uma "corrida" de 15 km, com duas voltas na paradisíaca Grande Laguna, em Vila Sauípe, uma área ao lado do condomínio da Odebrecht, que trouxe o evento para a Bahia pela 3ª vez.

Quatro dias depois de conquistar o 4º lugar na travessia de 54 km entre as ilhas Molokai e Oahu, no Havaí (EUA), a tricampeã brasileira Babi venceu com folga na modalidade Race, com tempo de 1h42min.

"Me saí melhor do que esperava, já que acabei de chegar do Havaí, onde enfrentei uma prova muito desgastante, com as melhores do mundo, num mar agitado e repleto de tubarões", disse ela, que levou para casa um cheque de R$ 2 mil em meio à premiação total de R$ 20 mil.

O vencedor do masculino, Paulão, também disse não estar "tão bem preparado", mas levou o caneco do mesmo modo. "Desde novembro, treino para o campeonato de canoa havaiana no Rio. Fiz apenas um treino para essa etapa", comemorou, com R$ 2 mil no bolso.

Emoção nas ondas

Embora as condições para o surf não estivessem muito boas, com mar agitado e muito vento, não faltou emoção nas baterias da categoria Wave, sobretudo na prova feminina, quando Nicole Pacelli virou nos três segundo finais sobre Aline Adisaka.

"Foi uma bateria muito emocionante, com chance para as quatro atletas. Passei o tempo todo em segundo. Mas, com as condições do mar, eu sabia que quem pegasse uma boa onda ganharia. Felizmente, consegui", disse a vencedora, que somou 8 pontos na final e R$ 2.133 na conta.

Já no masculino, Ian Vaz deixou de ser uma promessa para se tornar realidade, após sucessivas tentativas sem êxito. Para vencer, ele conseguiu um 10 unânime, em onda na qual conseguiu descolar duas batidas críticas.

"O mar tava ruim para todo mundo. Então, procurei me automotivar na base do otimismo", iniciou ele, para prosseguir: "Foi a melhor onda do dia. Tive calma no drop, desci forte e resolvi arriscar tudo no final", comemorou o campeão, que levou R$ 2.133 de premiação.

