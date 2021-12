Baianos vacilam, mas conseguem se classificar na Série D

Foi tenso, mas os três baianos conseguiram se classificar para a próxima etapa do Brasileiro da Série D, no domingo, 25. Na última rodada, os três tinham condição de avançar mesmo que não vencessem. Foi o que ocorreu. De olho no regulamento da competição, que elimina os dois piores segundos colocados entre os 17 grupos da primeira, o trio se deu bem.

O Fluminense de Feira entrou na última rodada na liderança do grupo A8, mas encontrou pela frente um adversário muito mais duro do que se imaginava. O time começou mal e chegou a perder o jogo por 2 a 0. O resultado se manteve até os 38 minutos do segundo tempo. Foi aí que apareceu a dupla Rafael Granja e João Neto para empatar o jogo e garantir a classificação no primeiro lugar para o time de Feira de Santana.

Outro que passou um aperto, mas mesmo assim seguiu líder foi a Juazeirense, que foi derrotado na partida contra o Coruripe, por 1 a 0, no estádio Adauto Moraes, mas por conta da derrota do Central para o Sousa, também por 1 a 0, conseguiu se manter líder do Grupo A9 e superar a primeira fase sem maiores problemas. Até esta derrota, o time estava invicto na competição.

O Jegue da Chapada

Quem sofreu mais ainda foi o Jacobina, que entrou na última rodada praticamente garantido na 2ª colocação do Grupo A10, com nove pontos ganhos. Mas, como a pontuação e a colocação não necessariamente asseguravam a classificação, o time tinha a missão de entrar para bater o rival, mesmo jogando fora de casa, no Lourival Batistao.

Não deu. O Jegue perdeu para o Sergipe, por 2 a 0, ficou na segunda posição, com nove pontos, e precisou fazer as contas para saber se passaria de fase. Com os resultados da última rodada, mais de dois times times alcançaram a 2ª colocação com oito pontos, o que automaticamente tirava as chances de eliminação da equipe da Chapada Diamantina.

Na próxima fase, os confrontos serão em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta, mas os embates ainda não foram definidos.

*Esatgiário sob a supervisão do editor interino Daniel Dórea

