Baianos são mais rápidos no Brasileiro Stand up

A etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Stand up Paddle, disputada no sábado, 30, em frente ao Yacht Clube da Bahia, mostrou que o baiano Bruno Bonfim tem futuro.

O supista de 16 anos, revelado pelo projeto Remo Sem Fronteiras, que funciona na Praia do Solar do Unhão, venceu quase 30 concorrentes de várias partes do país na categoria amador. Ele foi o mais rápido nos 6 km de percurso, em que a colega de equipe Paloma Sapucaia foi 4º lugar e ainda 3ª na júnior.

Na race profissional, venceu baiana Barbara Brazil, primeira nos 12 km de prova. Luiz Guida 'Animal', foi o mais rápido entre os homens.

