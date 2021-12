Baianos são escolhidos para curso de árbitros assistentes de vídeo

Após as polêmicas no jogo do Bahia e do Corinthians, o Campeonato Brasileiro da Série A se prepara para utilizar o árbitro assistente de vídeo nos jogos da principal competição de futebol do país, o Brasileirão. Para execução da tecnologia, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) preparou um curso, que será realizado entre 7 e 11 de outubro. Os árbitros baianos Jaílson Macedo Freitas e Alessandro Álvaro Rocha Matos foram convidados.

Jaílson é árbitro da Federação Baiana e Alessandro, árbitro assistente da Federação Baiana. Eles passarão por cinco dias de treinamento com a Comissão de Arbitragem da CBF.

Outros 15 profissionais de outras federações do país também foram selecionados para o curso com equipamentos importados de países que já executam a tecnologia e que devem ser adotadas pela CBF ainda neste ano.

O curso será realizado em Águas de Lindoia, no estado de São Paulo. Na manhã desta sexta-feira, 29, a CBF anunciou que o amistoso entre Brasil x Japão terá a presença dos árbitros assistentes de vídeo.

