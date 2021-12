Baianos saem na frente para o Desafio Rei e Rainha do Mar

Os nadadores baianos Ana Marcela e Allan do Carmo venceram nesta quinta-feira, 12, o grid de largada para o Desafio Rei e Rainha do Mar. A prova de natação no mar, com um percurso de 35km, será realizada no próximo domingo, 14, às 9h, Copacabana, no Rio de Janeiro.

Na disputa, Ana e Allan cravaram 10min32s, passando os também brasileiros Samuel de Bona e Betina Lorscheitter, que fizeram 10min33s. 6. Eles formarão as duplas que irão enfrentar Argentina, Estados Unidos, Itália e Alemanha.

Este ano, a competição terá novidades e será disputado entre duplas mistas (homem e mulher). O percurso, desta vez, será formado por 6 voltas de 500 metros (450m de água e 50m de areia), divididas em três voltas para cada nadador.

