Baianos Robson Conceição e Adriana Araújo participam do Boxing For You 2019

O maior evento do boxe nacional, o Boxing For You 2019, acontece no próximo domingo, 31, no Portobello Resort & Safári, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O card com sete lutas traz 14 grandes nomes do esporte, entre eles estão os baianos Robson Conceição e Adriana Araújo.

O campeão olímpico no Rio 2016, e natural de Salvador, Robson Conceição (veja a entrevista exclusiva ao A TARDE), enfrenta o argentino Sergio Ariel Estrella, natural de La Plata, pela categoria peso leve (até 60 Kg). Robson tem 30 anos e conta com uma marca de nove triunfos consecutivos. No seu cartel profissional, ele possui 11 vitórias e nenhuma derrota.

Adriana Araújo, medalhista de bronze em Londres 2012, também natural de Salvador, enfrenta a pernambucana Elaine Albuquerque, na categoria meio-médio (até 66 Kg), na única luta feminina do evento. A baiana tem um cartel profissional de 2 vitórias em 2 lutas, todas no Boxing For You. O retrospecto entre as duas é favorável para Adriana, em junho de 2017 ela venceu Elaine por decisão unânime.

Outro baiano, natural de Boa Vista do Tupim, fará apenas sua segunda luta como profissional. Robenilson de Jesus, de 31 anos, enfrenta o paranaense Agnal Valerio Martins, pela categoria peso-pena (até 57 Kg). Robenilson acumula três passagens em Olimpíadas, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016.

