Baianos perdem chance de se classificar com antecedência na Série D

O Fluminense de Feira e a Juazeirense entraram na quinta rodada, no domingo, 18, com chances reais de conseguir a classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. Mas os adversários não aliviaram, foram pra cima e complicaram a vida dos baianos.

O Fluminense, líder do Grupo A8, caiu para o Atlético-PE, por 1 a 0, e deu adeus à possibilidade de avançar antes da última rodada. Mesmo assim, o time precisará jogar apenas por um empate na próxima rodada, diante do Itabaiana, no domingo, 25, às 18h, para ficar com a vaga. O gol do time pernambucano foi marcado por George Cajá, aos cinco minutos do segundo tempo.

Já a Juazeirense até comemorou o empate com o Sousa no estádio Antônio Mariz, na cidade paraibana de Sousa. O time da casa abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Liniker, aos 22, e de Thiago Almeida, aos 27. Porém, o Cancão não se intimidou e foi pra cima na segunda etapa. Logo aos sete, Rayllan fez o primeiro. Aos 24, de falta, deixou o jogo em igualdade.

Com nove pontos, o Cancão vai decidir a classificação jogando no Adauto Moraes, no próximo domingo, às 18h, contra o 2º colocado Central.

Jegue segue vivo

Também neste domingo, o Jacobina venceu com autoridade o Murici por 3 a 0, no estádio José Rocha, em Jacobina, e subiu para a 2ª colocação do Grupo A9, com nove pontos. O América-RN lidera com 12 pontos conquistados e já está classificado para a 2ª fase.

O resultado deixou o Jegue próximo da etapa seguinte da competição, já que os 15 melhores segundos colocados das 17 chaves passam. Na rodada decisiva, a equipe da Chapada Diamantina encara o Sergipe, fora de casa.

