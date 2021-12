Baianos obtêm vagas no Mundial e no Pan de Maratona Aquática

Atual campeão do circuito, Allan do Carmo se classificou ontem para a prova de 10 km do Mundial de Maratona Aquática, que acontecerá na russa Kazan e dará vagas para a Olimpíada-2016. O nadador, que já estava garantido na disputa dos 5 km, se credenciou para a outra competição, ao chegar na sexta posição da quarta etapa da Copa do Mundo, no México.

Com a garantia de que vai disputar a prova dos 10km no Mundial de Kazan, Allan confirmou que não vai nadar a prova dos 5km. Ele havia conquistado esse direito por ter sido o campeão da 3ª etapa do Brasileiro de Maratonas Aquáticas, no mês passado. "Era o meu foco desde o início da temporada porque é essa prova de 10km que vai selecionar os atletas que vão para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ano que vem", afirmou.

Outro baiano, Luis Rogério Arapiraca, 50º colocado, se qualificou para o Pan deste ano, em Toronto.

