Baianos nadam na penúltima etapa do Mundial na China

À meia-noite deste sábado, 10, para o domingo, 11, na cidade chinesa de Chun'an, os baianos Allan do Carmo e Ana Marcela vão competir pelo pódio da etapa da China da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas.

Tricampeã do Circuito, Ana Marcela não briga mais pelo título desta temporada, assim como Allan. Ambos priorizaram o Mundial de Kazan, no qual carimbaram a vaga para a Olimpíada do Rio de 2016.

Sem pressão por títulos, ambos querem um lugar no pódio nesta penúltima etapa. E também na final no próximo sábado, 17, em Hong Kong. "Quero terminar bem o ano contra fortes concorrentes e ampliar minha série de pódios internacionais", disse Ana, que soma 14 pódios consecutivos, dez deles em etapas da Copa e, três no Mundial de Kazan.

adblock ativo