Baianos nadam etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática

A Seleção Brasileira de maratonas aquáticas já está em Cancún, no México, para o período de aclimatação visando a disputa da segunda etapa da Copa do Mundo da modalidade.

A prova de 10 km, que será disputada no sábado, contará com os baianos Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo, além da paulista Poliana Okimoto, o gaúcho Samuel de Bona e o carioca Diogo Vallarinho.

Na estreia na competição, em fevereiro, Poliana e Ana Marcela Cunha fizeram uma dobradinha verde-amarela, conquistando ouro e prata. Entre os homens, a melhor colocação foi o 10º lugar de Allan do Carmo e o 16º de Diogo Villarinho.

A vitória na etapa inicial foi do britânico Thomas Allen. Já nesta sexta-feira, 4, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) apresentará o evento de saltos ornamentais ao público. Também mostrará o novo dueto olímpico do Brasil de nado sincronizado.

