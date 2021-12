Baianos levam prata no mundial da maratona aquática de Kazan

Os baianos Allan do Carmo e Ana Marcela Cunha conquistaram a prata, ao lado do goiano Diogo Villarinho, no Mundial de Kazan, na Rússia, nesta quinta-feira, 30. Mesmo chegando em segundo lugar na prova por equipes da maratona aquática, o trio passou momentos de apreensão até ter a medalha confirmada. Isso porque o chip dos brasileiros apresentou defeito, o que atrasou a divulgação dos tempos oficiais.

Na prova, os integrantes das equipes largam juntos, mas com intervalo de 30 segundos entre os países. Portanto, a classificação final não é baseada na ordem de chegada e, sim, nos tempos feitos pelas equipes.

Os brasileiros, que foram a penúltima equipe a entrar na água, recebeu inicialmente o tempo de 1h02m. O número chamou a atenção de que algo estava errado. A comissão organizadora investigou o problema e decidiu confirmar a prata para Ana Marcela, Allan e Diogo.

O trio do Brasil dividiu o pódio com a Holanda, que também terminou com 55m31s2. Por conta do empate, não teve medalha de bronze. A Alemanha ficou com o primeiro lugar com 55m14s4.

O pódio desta quinta é o segundo do Brasil em Kazan. Na terça, Ana Marcela conquistou o bronze na prova de 10 km do Mundial, garantindo vaga nas Olimpíadas. A brasileira Poliana Okimoto, que ficou em sexto, também vai participar do Rio 2016. Assim como Allan do Carmo, que chegou em nono na prova que participou.

Allan do Carmo comemora após a prata ser confirmada (Foto: Satiro Sodre |SSPress)

