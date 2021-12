Baianos jogam com cobertura ao vivo no lance a lance

Os times baianos jogam neste domingo, 3, com cobertura ao vivo no lance a lance de A TARDE, a partir das 16 horas. No primeiro turno, os dois perderam seus jogos para os mesmos adversários.

O Vitória pega o Corinthians, num Barradão lotado, tentando se aproximar do G-4. Com a goleada por 5 a 0 do Atlético-MG no Náutico, no sábado, 2, o Leão desceu para o 7º lugar na tabela de classificação do Brasileirão.

Já o Bahia enfrenta o Grêmio, em sua arena, em Porto Alegre, em busca de pontos que afastem o tricolor baiano da zona de rebaixamento. Com a vitória do Vasco sobre o Coritiba no sábado, 2, o Esquadrão de Aço viu a diferença para degola cair para três pontos.

