Baianos já têm adversários definidos para próximos duelos no UFC

Em bom momento na maior organização de MMA do mundo, os baianos Carlos Felipe, conhecido como 'Boi', e Virna Jandiroba, apelidada de 'Carcará', conheceram os próximos adversários no Ultimate Fighting Championship (UFC). Eles venceram as últimas lutas que fizeram na franquia.

Após finalizar no primeiro round a americana Felice Herrig, a lutadora natural de Serrinha terá uma dura missão pela frente. No dia 12 de dezembro, pelo UFC 256, ainda sem local definido, Jandiroba irá enfrentar a compatriota Mackenzie Dern. Atualmente, a Carcará possui um cartel de 16 vitórias e apenas uma derrota.

No mesmo evento, a também baiana, Amanda Nunes, fará a luta principal e defenderá um de seus cinturões, da categoria peso-pena, contra a australiana Megan Anderson. Sem perder desde setembro de 2014, Leoa tenta a sua 12ª vitória consecutiva na categoria.

Depois de vencer a primeiro no UFC, contra Yorgan de Castro, e se redimir da derrota na estreia, o feirense Carlos Felipe tentará emplacar sua segunda vitória em busca da consolidação nos peso-pesados. Boi irá enfrentar o neozelandês, Justin Tafa, no dia 16 de janeiro de 2021. O nome do evento e o local ainda não foram definidos.

Em sua carreira, o baiano já subiu nos octógonos por 11 vezes e venceu 10. A única derrota foi na sua estreia no Ultimate, contra o moldavo Sergey Spivak.

