Baianos garantem vagas no Mundial de Maratona Aquática

Os nadadores baianos Allan do Carmo e Ana Marcela Cunha garantiram a classificação para a prova de 10km do Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, que acontece em julho deste ano.

Allan e Ana Marcela se classificaram durante a Maratona Aquática Internacional de Santos-Unisanta/Troféu Renata Agondi, que abriu, no último domingo, 27, o circuito da Copa do Mundo 2013 da modalidade, que vai até outubro e é todo disputado no percurso olímpico de 10km.

A prova classificou os dois melhores brasileiros e brasileiras para o Mundial na Espanha. No masculino, se qualificaram Allan do Carmo (4º colocado) e Diogo Villarinho (9º). No feminino, garantiram vagas Poliana Okimoto (8ª) e Ana Marcela Cunha (9ª).

Com muitos atletas internacionais (14 países ao todo) na disputa, entre eles medalhistas olímpicos e pan-americanos, a prova foi vencida Romain Beraud, da França (masculino), e Emily Brunemann, dos Estados Unidos (feminino).

Ana Marcela chega ao Mundial com o currículo de ser a atual campeã mundial dos 25km (Mundial de Xangai 2011) e duas vezes vencedora do circuito mundial (2010 e 2012). Já Allan do Carmo terminou em terceiro na Copa do Mundo de 2012 e conquistou o bronze no Pan Rio 2007.

Resultados da Maratona Aquática Internacional de Santos-Unisanta/Troféu Renata Agondi:

Feminino = 1 - Emily Brunemann, EUA, 2h11min18s04 / 2 - Eva FAbian, EUA, 2h11min48s06 / 3 - Rachele Bruni, Itália, 2h11min50s12 / 4 - Giorgia Consiglio, Itália, 2h11min51s07 / 5 - Alice Franco, Itália, 2h11min51s27 / 6 - Martina Grimaldi, Itália, 2h11min51s49 / 7 - Ashley Twichell, EUA, 2h11min51s88 / 8 - Poliana Okimoto - Brasil - 2h11min52s21 / 9 - Ana Marcela Cunha - Brasil - 2h11min53s14.

Masculino = 1 - Romain Beraud - França - 2h02min26s01 / 2 - Federico Vanelli - Itália - 2h02min28s22 / 3 - Matteo Furlan - Itália - 2h02min30s10 / 4 - Allan do Carmo - Brasil - 2h02min30s15 / 5 - Eugeni Drattcev - Rússia - 2h02min30s79 / 6 - Vasily Boykov - Rússia - 2h02min30s83 / 7 - Simone Ruffini - Itália - 2h02min30s91 / 8 - Nicola Bolzonello - Itália - 2h02min31s02 / 9 - Diogo Villarinho - Brasil - 2h02min33s17.

