Baianos estreiam no Campeonato Brasileiro de Stand up Race

A vista para o mar, natural a quem mora na Gamboa, atraía desde criança os atletas Bruno Bonfim e Paloma Sapucaia para as silhuetas de praticantes do stand up paddle e outros esportes náuticos. "Da janela, eu via eles passando. Até que chegou a escolinha de stand up e nós entramos", assinalou Paloma, aluna há um ano do projeto de inclusão social Remo Sem Fronteiras, dirigido pelo técnico Sérgio Oliveira, na Praia do Solar do Unhão.

Hoje, Paloma e Bruno, ambos de 16 anos, vão estrear na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Stand up Race. A expectativa é que parentes e vizinhos nas janelas e morro transformem a Gamboa em uma só torcida pela dupla, que representará a comunidade.



Campeões baianos de stand up na categoria amador, eles vão competir pelo título da etapa nessa mesma categoria. Dez crianças e adolescentes integrantes do projeto participarão do evento.



Para Barbara Brazil, tetracampeã brasileira da categoria profissional race e que também treina Bruno e Paloma, ambos têm chances de subirem no pódio. "Vai ser difícil, porque vem um pessoal forte do Rio e São Paulo, mas estou confiante por causa da estratégia", analisou ela, que vence o Circuito Brasileiro desde 2011 e é a principal favorita ao título da etapa de Salvador.



Os próprios atletas admitem uma pequena vantagem em relação aos concorrentes. "A gente conhece muito o mar daqui da Gamboa, Barra e Yacht. Sabemos como é a correnteza e a direção de onde o vento está soprando", explicou Bruno, que pesca com o pai nesses locais desde criança.



Também pescadora desde a infância, Paloma acredita que a melhor forma de vencer os 6 km de percurso é seguir a estratégia à risca (que ela se negou a detalhar, "para não estragar seus planos").

Favoritos

Os principais nomes do stand up brasileiro largam para a competição, tendo como favoritos a baiana Barbara Brazil e o paulista Paulo dos Reis, campeão brasileiro em 2014.



O paulista Luiz Guida 'Animal' e a carioca Lena Ribeiro são outros dois fortes concorrentes ao título da etapa.



O Yacht Clube da Bahia, que realiza o evento, confirmou 200 atletas de 13 estados. Eles vão representar Norte e Sul do país, a exemplo do Tocantins, Amazonas, Santa Catarina, Brasília, Rio e São Paulo.

