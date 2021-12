Baianos e gaúchos duelam por vaga na final do Brasileiro de Aspirantes

A dupla Ba-Vi disputará com a dupla Grenal vaga na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira, 5, o Rubro-Negro enfrenta o Grêmio, às 15h, no Barradão. O Tricolor encara o Internacional sexta, 6, às 19h, no estádio de Pituaçu. Os jogos de volta estão marcados para o próximo dia 12. Caso os times baianos se classifiquem, essa será a primeira vez que o torneio será decidido por equipes do mesma estado.

Para o confronto desta quinta, o Vitória, sob o comando do técnico João Burse, não terá à disposição o zagueiros Carlos e o volante Hebert, suspensos. Outros desfalques são os atacantes Eron e Luan Gabriel, integrados ao elenco principal. A segunda partida ocorre no Estádio Aírton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), às 15h.

No Tricolor, o goleiro Geovane, um dos destaques na campanha, elogiou a preparação da equipe. “Nosso grupo vem trabalhando forte para não ser surpreendido, pois eles tiveram muitas mudanças. Estamos preparados, o Dado (treinador), vem ajustando a equipe para chegar na sexta-feira e a gente sair com o triunfo”, disse. O jogo de volta da equipe comandada por Dado Cavalcanti será no estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS), também às 15h.

Jogadores sub-23

Criado em 2017, o Brasileirão de Aspirantes é uma competição formada por jogadores sub-23, e foi uma maneira encontrada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que os atletas acima dos 20 anos e que não estão sendo utilizados pelas equipes principais tenham um torneio para disputar durante a temporada regular.

O Vitória avançou à semifinal após ficar no terceiro lugar da 1ª fase (se classificavam quatro). Na segunda fase, em um grupo com quatro times, em que apenas dois se classificariam, o Rubro-Negro garantiu sua vaga ao terminar na segunda posição. Na competição, o Leão venceu seis jogos, empatou cinco e perdeu três. A equipe marcou 23 gols e sofreu 12.

Já o Bahia passou pela primeira fase na segunda colocação, e garantiu sua vaga na semi ao terminar novamente em segundo. O Tricolor soma na competição sete triunfos, três empates e quatro derrotas. Foram 21 gols marcados e 12 sofridos.

