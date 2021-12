Baianos disputam seletiva para 'Mundial' de Neymar

Com 37.735 jovens atletas formando 5.878 equipes, o Neymar Jr's Five já figura como maior torneio de futebol amador do mundo logo na primeira edição. Disputado por atletas com idades entre 16 e 25 anos, na modalidade golzinho 5x5, mas sem goleiro, cada partida vai durar apenas 10 minutos.

A fase eliminatória baiana da competição, que encerrou inscrições com 67 equipes, será neste sábado, a partir das 7h, no Jardim dos Namorados. O craque brasileiro Neymar Jr promove e empresta o nome ao evento que traz algumas novidades. A principal é que cada gol sofrido, além de colocar a equipe em desvantagem, a obrigará a retirar um jogador de quadra.

A expectativa é de duelos bem movimentados, com os atletas se revezando para evitar gols (sem direito a usar as mãos), enquanto tentam balançar a rede adversária. A inovação já está sendo um dilema para o time formado por um grupo de universitários baianos residentes no condomínio Vita Praia, na Boca do Rio.

"Todos os times vão ter a numeração nas camisas de 1 a 5. Esta é a ordem de saída do jogador se a gente tomar o gol", explica Luan Gurgel, de 22 anos, um dos craques da equipe. Difícil é convencer alguém no time a querer vestir a camisa número 1 ou a 2. "Vamos decidir só na hora do jogo. Ver quem não está bem no dia, quem tem menos pulmão", indicou Gurgel.

Rejeição à camisa

Apesar de ser considerado o 'Neymar' do time, Mateus Oliveira, de 23 anos, está cotado a vestir a camisa número 1 por estar lesionado. Assim pensam os colegas Luan Gurgel, Victor Sobral, 21, e Rodrigo Silva, 19. "A fome (de jogar) é demais, sábado já vou estar bom", defendeu-se Mateus.

Caso ele não se recupere a tempo, os colegas já apontam Mateus Bordoni, de 19 anos, e Igor Abreu, 20, para recomporem o grupo. "Jogamos juntos há mais de 2 anos e temos quatro títulos no condomínio", explicou Mateus Oliveira, também técnico do time do condomínio, que realiza dois campeonatos por ano.

O campeão da qualificatória soteropolitana garante a chance de disputar uma vaga na fase regional do torneio, em Recife. Depois vem a fase nacional e finalmente a fase final, entre os países.A equipe campeã será recebida por Neymar, na Espanha, e ganhará o direito de assistir a um jogo do Barcelona no Camp Nou.

