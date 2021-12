Baianos disputam prova de atletismo buscando vagas no Pan-Americano

Seis atletas baianos da Escolinha de Atletismo Flamengo, do município baiano de Jaguarari, disputam neste sábado e domingo, 23 e 24, o Campeonato Pernambucano Sub 20 de atletismo, em Recife. A equipe tenta a classificação para o Campeonato Pan-Americano de Atletismo Sub 20.

Os jovens atletas disputam a competição com o objetivo de conquistar pontos no ranking nacional e se qualificar para o Campeonato Brasileiro, que acontecerá no final de maio, e, assim, chegar a seletiva da Seleção Brasileira e disputar o Pan-Americano na cidade de San José, na Costa Rica, em julho.

Dentre os seis atletas que integram a delegação baiana, três já participaram de pelo menos, uma edição da competição nacional dos Jogos Escolares da Juventude, que são Erivânia da Silva e os irmãos gêmeos Alessandro Bonfim e Ticiane Bonfim. Os outros três nomes da equipe são os atletas Jonatha Natanael, Emilly de Miranda e Núbia de Oliveira.

