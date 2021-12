Baianos disputam medalhas na Copa Norte/Nordeste de Natação

Competidores de nove estados vão se enfrentar na 25ª Copa Norte/Nordeste de Natação - Troféu Sérgio Silva – que começa nesta sexta-feira, 25 e termina no domingo, 28, em Maceió (AL). Nos dois primeiros dias, as provas nas várias modalidades serão todas disputadas na piscina, envolvendo atletas das categorias de base, adulto e sênior. No domingo, o desafio será a maratona aquática com percurso de 2 km na Praia de Pajuçara.

Na briga pelo pódio, a baiana Márcia Santos, de 24 anos, nada como principal favorita da categoria feminino na maratona. Seu ‘aquecimento’ para esse desafio, nos dois dias anteriores à prova, serão as competições de menor distância. “Eu vou nadar também várias provas na piscina: os 400 e 800 metros livre, 200 e 400 metros medley, 100 e 200 peito, 100 metros borboleta e dois revezamentos de 50 metros”, listou a atleta do Yacht Clube da Bahia.

Candidata à recordista no número de participações, a nadadora soteropolitana cumprirá 4.800 metros nos três dias do evento, que este ano inseriu a maratona aquática em sua agenda de provas. Encarar várias séries em apenas três dias não impressiona a nadadora. “Somente no treinamento costumo fazer 6 mil metros de natação por dia”, minimizou Márcia.

A participação está dentro do planejamento da temporada da nadadora, que visa conquistar ao menos cinco medalhas na Copa. Uma delas de ouro, nos 2,5 km de percurso da maratona aquática em Pajuçara, onde ela venceu no ano passado a etapa do Troféu Brasil, enfrentando nadadoras de várias partes do País.

Estudante de fisioterapia e atleta patrocinada pela Embasa Márcia tem no currículo vitórias na Travessia Mar Grande/Salvador e no Circuito Maratour. O começo de carreira foi com o técnico Adauto Menezes, que também treinou a tricampeã mundial Ana Marcela quando esta começava a carreira. Para Baixinho, como é conhecido, Márcia Santos é maior favorita na maratona embora possa acontecer de alguma rival pernambucana ou local surpreender e tomar o primeiro lugar na corrida pelo pódio.

Grande delegação

As outras delegações também prepararam seus atletas para mais que dobrarem o número de participações com naturalidade. O time de atletas do Sport Recife, por exemplo, viajou certo de que cada atleta disputará até oito provas individuais e ao menos quatro revezamentos. O clube será representado por 27 nadadores.

Segundo o professor de natação Sérgio Silva, representante da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e que empresta o nome ao torneio, a Bahia contará com a maior delegação no evento, cerca de 126. A maioria deles se concentrará na maratona, em que confirmou 40 inscritos.

Ao todo serão cerca de 390 atletas de nove estados competindo durante os três dias de evento, representando 32 clubes. Para o técnico Rafael Spínola, dois nadadores treinados por ele, a infantil Celine Bispo e o juvenil Guilherme Caribé são favoritos ao títulos em suas categorias. “Caribé é o primeiro do ranking norte/nordeste nos 50 e 100 metros livre e atual campeão brasileiro. Já Celine é campeã e recordista Norte/Nordeste nos 50 e 100 metros livre e nos 50 metros borboleta”, referendou o treinador.

