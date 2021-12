Baianos disputam etapas finais da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas

Representada por cinco nadadores, a Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas vai disputar às 22h deste sábado, 14 (no horário do Brasil), a penúltima etapa da Copa do Mundo. A prova de 10 km será em Chun'na, na China.

A esperança de medalhas está nas mãos dos baianos Ana Marcela e e Allan do Carmo, que vão competir ao lado dos compatriotas Viviane Jungblut, Fernando Ponte e Diogo Vilarinho.

A delegação tem como técnicos Rogério Arapiraca, Fernando Possenti e Kiko Klasler, responsáveis pelo treinamento dos atletas na China desde o começo da semana no chamado período de aclimatação.

Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo ocupam a terceira colocação entre os concorrentes das categorias feminino e masculino, respectivamente.

Na China, que também sediará a última etapa dos 10 km da temporada, em Hong Kong, as provas serão decisivas para que a dupla baiana consiga terminar entre os três primeiros do circuito.

Entre as mulheres, a italaiana Ariana Bridi praticamente já garantiu o título, devido à pontuação acumulada ao longo da temporada. A chance de Ana Marcela é pelo vice-campeonato.

“Ariana acabou se distanciando um pouco mais na liderança. Estou a cinco pontos da Rachele Bruni, que é a segunda colocada. Sei que é possível, vamos tirar isso de letra para conseguir o melhor resultado possível”, disse Ana.

Allan do Carmo também está otimista em confirmar um lugar no pódio. "Pude treinar na Bahia focado nestas etapas da Ásia. A expectativa é subir ao pódio e pontuar bem nessas duas etapas”, afirmou o baiano.

Apesar da pouca experiência no circuito, os jovens Viviane Jungblut e Fernando Ponte levaram como bagagem para a China a participação no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, onde fizeram sua estreia em mundiais.

Agora, vão usar as duas últimas etapas da Copa do Mundo para tentar melhorar suas colocações no ranking mundial e aumentar a experiência para a próxima temporada.

“É a minha primeira vez em Copas do Mundo, não sei como é a temperatura da água, mas a maratona é isso. Vou continuar treinando para trazer bons resultados para o Brasil”, comentou Viviane.

“Também será minha primeira viagem para a Ásia. Na reta final meu objetivo, a curto prazo, é realizar um fim de ano com resultados expressivos, semelhantes aos que obtive no Mundial de Budapeste”, afirmou Ponte.

Já Vilarinho vai à China para mostrar que se recuperou de uma cirurgia para curar uma inflamação na apêndice. O mineiro também tenta melhorar sua colocação no ranking da Copa do Mundo já pensando na temporada 2018.

“A expectativa é ficar entre os cinco primeiros. Não está sendo fácil esse reinício, mas sigo confiante em garantir pontos no ranking, que acabei perdendo pois não fui ao Canadá, por conta da inflamação”, explicou.

