Baianos disputam Copa do Brasil de canoagem e paracanoagem

Dezoito atletas da Associação Cacaueira de Canoagem, do município de Ubaitaba, e mais três atletas de Itacaré irão disputar a Copa Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem e Controle, entre os dias 29 e 31 de abril, na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo - USP.

Os representantes da paracanoagem são Nayara Falcão, favorita a uma das vagas nos Jogos Paralímpicos 2020, Luan Veloso e Marivaldo Luz, ambos campeões 2018 de caiaque sentado. As canoístas Camila da Conceição, Luciana Costa, Angela Silva e Andreia Oliveira, disputam a categoria sênior feminino C1 e C2 (individual e dupla). Angela e Andreia são medalhas de ouro na Copa do Mundo de Canoagem velocidade, disputada em Szeged, na Hungria, 2017, e prata no Sul-Americano, em 2018.

A competição de abril faz parte da etapa seletiva para disputar os campeonatos internacionais durante toda a temporada 2019. As seletivas valem pontuação e vaga na Seleção Brasileira que vai aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Japão, em 2020. O grupo de Ubaitaba viaja esta semana para São Paulo.

