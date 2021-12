Baianos disputam Campeonato Nacional de Judô

Atletas baianos de judô participam nesta sábado, 29, do 27º Campeonato Nacional Sesc de Judô Feminino e do Campeonato Nacional de Judô Masculino, no Sesc Aquidabã, em Salvador.

As disputas serão nas categorias: infantil, sub-13, sub15, sub-18, sub-21, iniciantes - acima de 15 anos -, sênior e veteranos. No sábado, as lutas iniciam a partir das 9h. Nesta sexta-feira, 28, os atletas participam da pesagem.

O evento será finalizado com a festa de confraternização e eleição da Miss Judoca 2014.

