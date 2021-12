Baianos disputam 1ª etapa do Circuito Rota do Sol de Tênis

A primeira etapa do Circuito Rota do Sol 2015 abrirá o calendário de competições de tênis na Bahia em 2015. A disputa infanto-juvenil terá inicio nesta terça-feira, 6, nas quadras do Costa Verde Tennis Clube, em Piatã.

Com a participação de representantes do Norte e Nordeste, a competição será realizada até a próxima sexta, 9. Outras etapas ainda serão disputadas em Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

