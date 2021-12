Baianos conquistam posições em ranking nacional do windsurfe

Os baianos Sinval Costa dos Santos, Gustavo Lessa e Tatiana Furtado resgataram a tradição do Estado no windsurfe e alcançaram posições de destaque na etapa nacional de Maragogipe, entre os dias 30 de maio e 2 de junho.

Os atletas baianos se destacaram numa competição disputada em mar aberto, com muitas ondas e contra atletas já consagrados no cenário nacional.

Sinval, que havia conquistado o quinto lugar no Sulamericano de 2012, conquistou o posto de vice-campeão brasileiro na categoria Sport no Campeonato Brasileiro de Windsurf FEOD (Fórmula Experience One Design) 2013.

Na categoria Sub-20, Gustavo Lessa arancou o terceiro lugar; Tatiana Furtado ficou com o primeiro lugar na categoria Rio.

O trio baiano faz parte de um grupo que há quatro anos iniciou um movimento de resgate da modalidade e se lançou ao mar, na Baía de Todos os Santos, na região do bairro da Ribeira e na Ilha de Bom Jesus dos Passos.

