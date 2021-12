Baianos conquistam pódio em maratona aquática no Chile

Três baianos conquistam quatro medalhas pela Seleção Brasileira de natação no Campeonato Sul-Americano Juvenil em Iquique, no Chile. O evento segue até o dia 14 de abril.

No masculino, Lucca Piloto foi prata e Ricardo Castro ficou com o bronze. No feminino, fechando a competição da categoria Júnior, Arícia Peree faturou uma medalha de prata, nos 10 quilômetros, e de ouro, no revezamento.

Os três medalhistas, que são preparados pelo Centro de Treinamento Rogério Arapiraca (CTRA), escola que acumula nomes de campeões, como o maratonista olímpico Allan do Carmo, desembarcam do Chile neste domingo, 7, às 10h30, em Salvador.

