Baianos conquistam ouro no futsal e mais dez medalhas

Com título inédito no futsal, a Bahia colecionou 11 medalhas - seis de prata e quatro de bronze - na etapa 12 a 14 anos dos Jogos Escolares da Juventude, que terminou no fim de semana em Fortaleza, no Ceará. Participaram 3.800 atletas.

Comparado à edição anterior, o rendimento baiano evoluiu: em 2014 foram oito medalhas, mas nenhuma de ouro. Agora, no atletismo, o estado conseguiu seu primeiro pódio, com bronze. Na natação, foram quatro pratas. No vôlei e no basquete, bronzes. No judô, duas pratas e um bronze.

Chefe da assessoria técnica da Sudesb e da delegação de esportes coletivos, Álvaro Gonçalves credita a melhora às parcerias e ao investimento em equipamentos: "Tivemos um trabalho mais apurado. Treinamos no Ginásio de Cajazeiras e tivemos seletivas mais longas graças à parceria com o Sesi de Simões Filhos, onde treinamos sobretudo o atletismo".

Ainda assim, nenhum baiano figurou entre os 64 atletas que formaram as seleções feminina e masculina de basquete e vôlei. Só a seleção de judô tem representantes do estado: Jaqueline Nascimento (40 kg), Arnou Netto (58 kg) e Yngrid Santos (64 kg).

A delegação baiana levou ao torneio 152 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes. "O esporte não traz resultados imediatos, mas estamos melhorando. A falta de uma piscina olímpica, por exemplo, nos traz preocupação, e sabemos que dará impulso e motivação quando for inaugurada", pontuou Gonçalves.

