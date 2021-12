Baianos começam temporada em busca do 6º título mundial na maratona aquática

Com os baianos Ana Marcela Cunha e Allan Mamédio do Carmo, o brasil busca o sexto título do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas.

Até agora, foram quatro títulos femininos, três conquistados por Ana Marcela e outro da paulista Poliana Okimoto.

Apenas Allan do Carmo fez as honras entre os brasileiros, conquistando o único título masculino em 2014. Tanto Ana Marcela como Allan foram vice-campeões no ano passado.

Na abertura da temporada, a largada está marcada para às 2h30, na madrugada deste sábado, 17.

Além da dupla baiana, a seleção brasileira viajou para Doha, local da primeira etapa, levando Viviane Jungblut, Fernando Ponte e Diogo Villarinho.

Os 10 km da competição serão disputados na baía do Golfo Pérsico em Doha, no Qatar, palco da abertura do FINA Marathon Swim World Series, na definição em inglês.

“A disputa terá um nível muito alto, pois vários países estarão usando essa provo como seletiva”, comentou Ana Marcela, que atualmente reside na África do Sul.

“Já treinamos no lugar da prova. A estrutura do evento é muito boa. Dá uma tranquilidade para começarmos o ano muito bem”, completou Allan, que sempre treinou em Salvador.

Ana Marcela disse ainda que fez uma boa pré-temporada e espera brigar pelos primeiros lugares para marcar presença logo na estreia do circuito.

Com os cinco brasileiros, a primeira das nove etapas da temporada vai reunir 115 nadadores de vários países, sendo 43 mulheres e 72 homens.

Melhor nadador do ano

Além do título, os atletas brigam também para somarem pontos na eleição de melhor do mundo.

Para concorrer ao prêmio de melhor do ano FINA, conquistado em 2017 por Ana Marcela, os participantes terão este ano de cumprir pelo menos seis etapas.

O sacrifício terá recompensa alta, pois a FINA vai pagar U$ 38 mil (cerca de R$ 125 mil) ao atleta que for eleito melhor nesta temporada.

Recordista em número de títulos da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, a Alemanha vai brigar pelo octacampeonato.

Com seis títulos, a Itália é a segunda maior vencedora do circuito, seguida pelo Brasil , com cinco títulos.

No confronto direto com a seleção alemã, a baiana Ana Marcela está empatada com três títulos, ao lado de Thomas Lurz e Angela Maurer.

A prova terá transmissão, ao vivo, pelo site da Federação Internacional de Natação (FINA).

