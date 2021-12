Baianos brigam para ir à final em suas categorias nesta terça

Como no boxe não há disputa de terceiro lugar, vários brasileiros já podem sentir a medalha no pescoço. Só falta saber qual será a cor. Entre os lutadores do País que garantiram presença nas semifinais, estão dois baianos: Everton Lopes, que luta na categoria 57 a 60 kg. e Pedro Lima (64 a 69 kg).

Everton lutou no domingo, contra o canadense Ibrahim Kamal e venceu, por 10 a 3. Hoje, às 18 horas, ele enfrenta Jose Pedrasa, de Porto Rico, para tentar um lugar na decisão.

Pedro teve ainda menos dificuldade para passar pelo seu adversário. Contra o equatoriano Jaime Cortez, o baiano venceu, por 13 a 3, e está classificado para encarar Ricardo Smith, da Jamaica.

Natural de Vitória da Conquista, Rogério Minotouro lutou ontem, às 21h45, pelas quartas-de-final, contra o venezuelano Jonny Molina. Outros representantes da Bahia no boxe, Robenilson de Jesus e Paulo Carvalho já deram adeus ao Pan-Americano.

Outros – Depois de apelar da decisão dos árbitros e conseguir reverter a derrota para o peruano Carlos Zambrano, Davi Souza foi revigorado para o combate de ontem, contra o mexicano Francisco Pelaez, pela categoria 54 a 57 kg.

Em um combate muito disputado, Davi chegou a estar perdendo por 5 a 2, mas virou para 16 a 13 e comemorou muito a classificação para a luta semifinal, contra o porto-riquenho Abner Cotto.

Já Myke Carvalho, no peso 60 a 64 kg, foi muito pouco incomodado por Jonny Sanchez Miquelena, da Venezuela. Desde o início da luta, o brasileiro seguiu o exemplo do homônimo norte-americano e foi para cima do rival, com muita voracidade.

Myke cansou de socar o rosto do oponente e o placar final terminou em 19 a 4. Já garantido na semifinal, contra o norte-americano Karl Dargan, ele não quer saber de medalha de bronze ou prata. “Estou na busca do ouro”, garantiu ele.

Outro que já assegurou o bronze é o paraense Glaucélio Abreu, que luta na categoria 69 a 75 kg. Ele apanhou bastante, mas derrotou Clarence Joseph, das Ilhas Virgens, por 13 a 12. Hoje, o adversário será Argenis Nuñez, de Porto Rico.

Com tantos atletas na disputa, aumentam ainda mais as chances de o Brasil acabar com o jejum de 44 anos sem medalhas de ouro no boxe do Pan-Americano. A última conquista foi em 1963, nos Jogos de São Paulo.

