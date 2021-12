Baianos Ana Marcela e Allan do Carmo disputam Copa do Mundo

Sem tempo para descanso das provas do Mundial de Esportes Aquáticos, disputado na Hungria, os nadadores baianos Ana Marcela e Allan do Carmo já estão no Canadá para a etapa de Roberval da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas.

As largadas para os 10 km de prova serão às 12h30 desta quinta-feira, 27, para os homens, e 15h45, para as mulheres, no horário de Brasília.

Ana é a mais motivada da seleção brasileira, com as três medalhas conquistadas no Mundial, sendo duas de bronze, nos 5 e 10 km, e a de ouro, que valeu o tricampeonato mundial nos 25 km.

Ela é também tricampeã da Copa do Mundo, tendo vencido as edições de 2010, 2012 e 2014. Já Allan foi campeão em 2014.

Maratona aérea

Para chegar ao Canadá, os atletas da seleção trocaram um fuso horário de 5 horas por um de uma hora a menos. “Estamos cansados da maratona de provas do Mundial e da viagem: Budapeste para Lisboa, Lisboa ao Rio de Janeiro, Rio, Nova Iorque e Nova Iorque Montreal”, contou Allan.

Após três etapas de um total de sete, Allan soma 14 pontos e ocupa a 11ª colocação no ranking. O gaúcho Fernando Ponte é 16º, com 8 pontos na competição liderada por dois italianos.

Federico Vanelli soma 38 pontos e o compatriota Simoni Ruffini 33. O terceiro é o francês David Aubry, com 32 pontos.

No feminino Ana Marcela vem crescendo e briga diretamente pelo título da temporada também com duas italianas para chegar ao tetracampeonato da Copa.

Ariana Bridi soma 50 pontos, contra 47 da compatriota Rachele Bruni e 26 pontos de Ana Marcela.

As outras represenantes do país, a paulista Poliana Okimoto e a gaúcha Viviane Ungblut ocupam a sexta e sétima colocações, respectivamente com 19 e 18 pontos.

Serão duas etapas consecutivas no Canadá, depois uma penúltima na China e a de encerramento em Hong Kong para serem definidos os campeões da temporada.

