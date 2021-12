Baianos Allan do Carmo e Ana Marcela Cunha viajam para participar de Mundial

Os nadadores baianos Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo viajaram com a Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas para disputar a 1ª etapa da temporada da Copa do Mundo FINA em Viedma, na Argentina. Além deles, a medalhista de bronze na Rio 2016, Poliana Okimoto, também viajou com a seleção.

A prova será disputada neste domingo, 5, às 14h (horário da Bahia), no Rio Negro, que divide as cidades Carmen de Patagones e Viedma. A prova é de 10km, e o percurso envolve quatro voltas de 2,5 km. Além dos brasileiros, outros 17 países confirmaram presença na prova.

Esta será a primeira prova de Ana Marcela após a cirurgia para a retirada do baço, realizada logo após o fim da Olimpíada do Rio, para tratar de uma doença autoimune que causa destruição de plaquetas.

Quem quiser conferir o evento, será possível assistir a transmissão ao vivo pelo site www.lapatagonesviedma.com.

adblock ativo